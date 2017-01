Patrik Bärtschi beendet mit Hüftproblemen Karriere

Patrik Bärtschi bei einem seiner letzten Einsätze auf NLA-Eis © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Patrik Bärtschi muss seine Karriere per sofort beenden. Der Stürmer der ZSC Lions leidet an Hüftproblemen, die weiteren Spitzensport verunmöglichen.Bärtschi bestritt in der laufenden Saison bisher 25 Spiele für die Zürcher. Bärtschi stand am 26.