Peinliche WhatsApp-Nachrichten einfach löschen

Laut «WABetaInfo» soll in einer nächsten Version des beliebten Messengers WhatsApp Nachrichten gelöscht werden können. Auch auf dem Handy des Empfängers. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Möglich wird dies nur bei Nachrichten sein, die noch nicht gelesen worden sind.

The revoke feature (called now "unsend") should be available very soon, but probably we should wait the next iOS official update before.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 17, 2017