Pilotprojekt für minderjährige Flüchtlinge

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) sitzen beim Mittagessen, im Transitzentrum für Asylsuchende in Davos - ein Pilotprojekt soll ihnen angepasste Tagesstrukturen bieten. (Archivbild). © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Der Bund will sicherstellen, dass unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) in der Schweiz altersgerecht untergebracht und betreut werden. Dazu hat er ein Pilotprojekt ins Leben gerufen. Es startet im Sommer an drei Standorten.