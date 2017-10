Polanski-Opfer ging zur St.Galler Polizei

«Roman Polanski hat mich im Badezimmer seines Chalets in Gstaad vergewaltigt», sagte die heute 61-jährige Münchner Schauspielerin Renate Langer gegenüber der «New York Times». Diese Tatsachen nagten über 45 Jahre derart an der Frau, bis sie schliesslich zur Polizei geht. Als sie in der Schweiz war, wendete sich an die St.Galler Kantonspolizei und erstattete Anzeige.

Krüsi bekam Anrufe aus New York

Der Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei Hanspeter Krüsi bekam Anrufe der «New York Times» und anderen Medien. Gegenüber FM1Today bestätigte er die Tatsache, dass Langer da war: «Die besagte Frau hat gegen Herr Polanski eine Anzeige eingereicht wegen Vergewaltigung und sexuellen Handlungen mit Kindern.»

Die Anzeige wird nun von der Polizei geprüft und wird dann an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.

Langer ist die vierte Frau, die Polanski beschuldigt

Langer ist die vierte Frau, die dem Regisseur vorwirft, dass er sie vergewaltigt habe. Der Regisseur Polanski trat am Montagabend am Zürich Film Festival auf. Eben dort wo er vor acht Jahren von der Zürcher Kantonspolizei verhaftet wurde wegen einem ausstehenden Haftbefehl wegen Vergewaltigung. Polanski wurde im Jahr 2009 per Haftbefehl aus den USA gesucht.

Er soll die damals 13-jährige Samantha Geimer erst mit Drogen gefügig gemacht und dann vergewaltigt haben. Damals gab es zwar einen Prozess, verurteilt wurde Polanski aber nicht. Er flüchtete stattdessen über London nach Paris, wo ihm als französischer Staatsbürger kein Ausschaffungsprozess drohte. Als er dann schiesslich im Jahr 2009 nach Zürich kam klickten die Handschellen und Polanksi bekam Hausarrest. Ausgeliefert wurde er nicht. Für Polanksi gilt die Unschuldsvermutung.

Folgende Fristen gelten für Sexualdelikte:

Für die Strafartikel Art. 187 StGB «Sexuelle Handlungen mit Kindern», Art. 189 StGB «Sexuelle Nötigung», Art. 190 StGB «Vergewaltigung» und Art. 191 StGB «Schändung» gilt:

• für Kinder, die unter 12 Jahren ein Sexualdelikt erlebt haben sind die Tat(en) unverjährbar, falls die letzte Tat am 30.11.2008 noch nicht verjährt war. Dies gilt nur für Sexualdelikte nach den Regeln für Taten an Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren (Art. 101 StGB);

• für Kinder/Jugendliche, die ein Sexualdelikt zwischen 12 und 16 Jahren erlebt haben, sind alle Taten, die vor dem 30.9.1992 stattfanden, verjährt. Taten nach dem 1.10.1992 verjähren nach 15 Jahren. Die Verjährung tritt jedoch niemals vor Vollendung des 25. Altersjahres ein (Art. 97 StGB);

(rar)