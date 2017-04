Ein Verdächtiger wurde festgenommen

Borussia Dortmund war gestern auf dem Weg an das Champions League Viertelfinale gegen AS Monaco, als die drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses detonierten. Das Spiel wurde auf heute Mittwoch, 18.45 Uhr, verschoben.

Die drei Sprengsätze, die gezündet wurden, waren hinter einer Hecke abgelegt. Als der Bus an dieser Hecke vorbeifuhr, detonierten sie. Die Sprengkörper waren mit Metallstiften versehen, von denen auch einer in die Kopfstütze eines Bussitzes eindrang. Der Verteidiger Marc Bartra wurde an der Hand verletzt, laut Medienberichten ist er aber wieder wohlauf. Die Sprengkörper hatten eine Sprengwirkung von mehr als 100 Metern. Die Staatsanwältin Frauke Köhler sagte an einer Pressekonferenz: «Wir können also von Glück sprechen, dass nicht mehr passiert ist.»

Der Zündmechanismus und die Art des Sprengstoffs werden zurzeit untersucht. Am Tatort wurden drei identische Bekennerbriefe gefunden. Unter anderem werde in diesen Schreiben der Abzug von Tornados aus Syrien und die Schliessung der «Ramstein Air Base» gefordert, teilt die Generalbundesanwaltschaft mit. Sie geht von einem terroristischen Akt aus und schliesst einen islamistischen Hintergrund nicht aus. «Die Motivlage ist allerdings unklar», sagte Frauke Köhler. Es werde weiterhin mit Hochdruck ermittelt. Es wurde zwischenzeitlich ein linksextremistischer Hintergrund des Anschlages aus einer Internetseite behauptet. Es wird jedoch an der Echtheit dieser Botschaft gezweifelt.

Zwei Männer aus dem islamistischen Spektrum stehen zurzeit im Fokus der Ermittlungen. Bei beiden Beschuldigten wurde die Wohnung durchsucht, einer der beiden wurde laut Frauke Köhler vorläufig festgenommen.

