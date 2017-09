Polizei nimmt zweiten Verdächtigen fest

Der zweite Verdächtige sei am Samstagabend im westllichen Londoner Vorort Hounslow festgenommen worden. Im Zusammenhang mit dem Attentat auf die U-Bahn mit 30 Verletzten ist bereits ein 18-Jähriger in Polizeigewahrsam. Dieser war am Samstagmorgen im südenglischen Dover festgenommen worden. Die Polizei bezeichnete die erste Festnahme als «bedeutend».

Der 18-Jährige soll Medienberichten zufolge bei Pflegeeltern nahe London gelebt haben. Scotland Yard wollte das nicht kommentieren. Ein Reihenhaus in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow wurde von der Polizei durchsucht.

Bei dem Anschlag am Freitag in London war eine selbstgebaute Bombe in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Durch den Feuerball und anschliessendes Gedränge wurden 30 Menschen verletzt, drei von ihnen waren am Wochenende noch im Spital.

Die IS-Terrormiliz reklamierte den Anschlag für sich. In Grossbritannien wurde nach dem Anschlag die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

