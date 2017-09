Polizei sucht Einbrecher im Sarganserland

Der 42-Jährige soll ein Dutzend Einbruchdiebstähle in der Region Sarganserland begangen zu haben. Betroffen waren vor allem abgelegene Objekte an den Ortsrändern, aber auch Ferienhäuser. Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass der Beschuldigte in aufgebrochenen Objekten logiert und sich mit vorgefundenen Lebensmitteln verpflegt.

Die Polizei schätzt dass Marku Bard zurzeit zu Fuss oder mit dem Velo in der Region Walenstadt und Murg untewegs sein könnte und hat die Fahndung nach Marku Bardh intensiviert. Nach dem Mann wird auch in den Kantonen Wallis und Graubünden wegen gleicher Delikte gefahndet.

Die Verfahrensleitung liegt derzeit bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Walllis. Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt für Marku Bardh die Unschuldsvermutung, hält die Polizei fest.