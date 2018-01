Centeno übernimmt Präsidentschaft der Eurogruppe

Der Portugiese Mario Centeno (r.) löst den Niederländer Jeroen Dijsselbloem (l.) an der Spitze der Eurogruppe ab. © Keystone/EPA/ETIENNE LAURENT

Der neue Eurogruppen-Chef Mário Centeno sieht als eine seiner wichtigsten Aufgaben die Reform der Währungsunion. Bei einer Zeremonie in Paris übergab der bisherige Amtsinhaber Jeroen Dijsselbloem am Freitag das Amt symbolisch an den portugiesischen Finanzminister.