Papst Franziskus erhält Briefmarke

Anlässlich des Besuchs von Papst Franziskus am Donnerstag in Genf lanciert die Post eine Sonderbriefmarke. Das Sujet der Marke zeigt das kirchliche Oberhaupt der katholischen Kirche winkend vor dem berühmten Springbrunnen Jet d’eau von Genf.

Hauptanlass für die Reise von Papst Franziskus in die Schweiz ist das siebzigjährige Bestehen des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Genf. Papst Franziskus wird dabei von einer Delegation des Bundesrats empfangen und danach am ÖRK eine Predigt und eine Ansprache halten.

(SDA)