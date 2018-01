Präsidentenwahl in Tschechien geht weiter

In Tschechien haben die Wahllokale am zweiten Tag der Präsidentenwahl wieder geöffnet. © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

In Tschechien ist am Samstag die Präsidentenwahl fortgesetzt worden. Bereits am Freitag hatten rund zwei Fünftel der knapp 8,4 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.