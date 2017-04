«Die Göttliche Ordnung» in New York geehrt

Mit "Die Göttliche Ordnung" weiterhin auf der Erfolgswelle: Regisseurin und Drehbuchautorin Petra Volpe (l) durfte am Tribeca Film Festival den von Hollywood-Schauspielerin Diane Lane (r) überreichten Nora Ephron Preis entgegennehmen. © Keystone/EPA/ALBA VIGARAY

Der Preisregen für «Die Göttliche Ordnung» hält an. Der Kinofilm von Petra Volpe über die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz ist am Tribeca Film Festival in New York gleich doppelt prämiert worden. Der Publikumspreis könnte folgen.