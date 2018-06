Zwei weitere Verwaltungsräte zurückgetreten

Ankunft der Delegierten der Raiffeisen Gruppe Schweiz an der Delegiertenversammlung in Lugano. © KEYSTONE/TI-PRESS/DAVIDE AGOSTA

Bei der Delegiertenversammlung von Raiffeisen Schweiz am Samstag in Lugano haben angesichts massiver Kritik der Delegierten zwei weitere Verwaltungsräte auf eine Wiederwahl in das Gremium verzichtet.