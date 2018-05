Raiffeisen verkauft Notenstein La Roche

Raiffeisen habe in den letzten Jahren bewiesen, dass sie das Anlagegeschäft aus eigener Kraft weiterentwickeln könne, heisst es. Für die Notenstein La Roche habe man eine bessere Zukunft «im klassischen Private-Banking-Umfeld» gesehen und sich deshalb zum Verkauf entschieden. Zudem werde mit dem Verkauf zusätzliches Kapital für Raiffeisen freigesetzt.

Eine vollständige Abkehr vom Geschäft mit vermögenden Privatkunden sei der Verkauf jedoch nicht. Patrik Gisel, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Raiffeisen, sagt: «Im Gegenteil. Wir wollen uns auf unsere angestammte Kundschaft, zu der auch vermögende Privatkunden gehören, fokussieren und das Angebot ausbauen.»

Raiffeisen und Vontobel vereinbarten einen Kaufpreis von 700 Millionen Franken. Die Regulierungsbehörden müssen den Verkauf noch absegnen. Raiffeisen hatte Anfang 2012 unter dem damaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz grosse Teile der damals im Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit in Schieflage geratene Privatbank Wegelin übernommen und in «Notenstein» umbenannt. 2015 wurde die Basler Privatbank La Roche erworben und in Notenstein integriert.

(red./SDA)