Randale an der Feuerstelle

Am Wochenende wurde in Niederhelfenschwil eine Grillstelle verwüstet. © zVg

Die Feuerstelle Rosenberg oberhalb Zuckenriet in Niederhelfenschwil ist beliebt in der Gemeinde. Über das Auffahrtswochenende wurde dort jedoch randaliert, wie die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt schreibt.