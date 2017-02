Real Madrid verliert in Valencia

Valencias Simone Zaza (rechts) setzt sich gegen Reals Casemiro durch © KEYSTONE/AP/ALBERTO SAIZ

Real Madrid kassiert in einem Nachtragsspiel in Valencia überraschend seine zweite Niederlage der Saison. Der Vorsprung in der Tabelle auf den FC Barcelona beträgt nur noch vier Verlustpunkte. In Valencia lag der Favorit schon nach neun Minuten 0:2 zurück.