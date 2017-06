Regierung und Rebellen in Zentralafrika einigen sich auf Waffenruhe

Der zentralafrikanische Aussenminister Charles Armel Doubane (rechts) nach der Unterzeichnung des Friedensabkommen in Rom mit Milizenführer Armel Mingatoloum Sayo. © KEYSTONE/AP/DOMENICO STINELLIS

Die Regierung in der Zentralafrikanischen Republik und die Rebellen im Land haben am Montag eine «sofortige Waffenruhe» vereinbart. Das Abkommen wurde nach fünftägigen Verhandlungen in Rom unterzeichnet.