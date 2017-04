Remis von Bayern München – Spannung im Abstiegsrennen

Und nach dem Ausgleich von Arjen Robben für die Mitte der Woche in der Champions League gescheiterten Münchner konnte Daniel Brosinski die Gäste kurz vor der Pause erneut in Front schiessen. Es war schliesslich Thiago, der in der 73. Minute die Niederlage des Leader verhinderte, der nun neun Punkte Vorsprung auf Leipzig hat, das am Sonntag auf Schalke spielt.

Den Mainzern wären die zwei zusätzlichen Punkte sehr gelegen gekommen. So bleibt die Mannschaft von Martin Schmidt dem Barrageplatz gefährlich nahe. Wie Wolfsburg und Hamburg haben sie 33 Punkte und damit einen Zähler Reserve auf Augsburg, das weiterhin auf dem Barrageplatz liegt. Augsburg mit dem Schweizer Goalie Marwin Hitz verspielte in der Schlussviertelstunde bei der Eintracht Frankfurt eine 1:0-Führung, die Jeffrey Gouweleeuw schon nach neun Minuten heraus geschossen hatte. Unter anderem dank zwei Toren von Marco Fabian wendeten die Frankfurter die Partie in der Schlussphase und beendeten mit dem 3:1 eine Serie von zehn Partien ohne Sieg.

Auch Ingolstadt stand lange Zeit auf Siegkurs daheim gegen das formstarke Werder Bremen. Mit Toren in der 81., 87. und 94. Minute machte Max Kruse, der schon das 1:1 der Bremer erzielt hatte, aus dem 1:2 noch ein 4:2. Der Vorletzte Ingolstadt mit Florent Hadergjonaj verpasste es damit, den Rückstand auf den Barrageplatz weiter zu verkürzen.

Besser machte es Darmstadt. Das erstaunliche Schlusslicht, das zum zweiten Mal in Folge den vorzeitigen Abstieg verhinderte, gewann in Hamburg mit 2:1. Eine Woche nach dem 1:0-Heimsieg gegen Hertha Berlin gelang den von Torsten Frings trainierten Darmstädtern eine Saisonpremiere: Erstmals holten sie auswärts Punkte. Aytac Sulu (51.) und Felix Platte (53.) schossen innerhalb von nicht mal drei Minuten die beiden Treffer zur 2:0-Führung.

Wolfsburg mit Diego Benaglio auf der Ersatzbank bezog bei der Hertha Berlin eine 0:1-Niederlage. Vedad Ibisevic traf nach einer knappen Stunde für die fünftplatzierten Berliner, die auf die verletzten Schweizer Fabian Lustenberger und Valentin Stocker verzichten mussten.

Bayern München – Mainz 2:2 (1:2). – 75’000 Zuschauer. – Tore: 3. Krkic 0:1. 16. Robben 1:1. 40. Brosinski (Foulpenalty) 1:2. 73. Alcantara 2:2. – Bemerkungen: Mainz mit Frei.

Eintracht Frankfurt – Augsburg 3:1 (0:1). – 50’000 Zuschauer. – Tore: 9. Gouweleeuw 0:1. 78. Fabian 1:1. 87. Fabian 2:1. 91. Rebic 3:1. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ab 46. mit Tarashaj und ab 73. mit Seferovic. Augsburg mit Hitz.

Ingolstadt – Werder Bremen 2:4 (1:1). – 15’200 Zuschauer. – Tore: 32. Lezcano 1:0. 45. Kruse (Foulpenalty) 1:1. 62. Gross (Foulpenalty) 2:1. 81. Kruse 2:2. 87. Kruse 2:3. 94. Kruse 2:4. – Bemerkungen: Ingolstadt mit Hadergjonaj. Werder Bremen ohne Ulisses Garcia (Ersatz).

Hertha Berlin – Wolfsburg 1:0 (0:0). – 42’521 Zuschauer. – Tor: 59. Ibisevic 1:0. – Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Lustenberger und Stocker (beide verletzt). Wolfsburg ohne Benaglio (Ersatz nach Verletzung) und Rodriguez (verletzt).

Hamburger SV – Darmstadt 1:2 (0:0). – 56’132 Zuschauer. – Tore: 51. Sulu 0:1. 53. Platte 0:2. 93. Holland (Eigentor) 1:2. – Bemerkungen: Hamburger SV ohne Djourou (Ersatz).

1. Bayern München 30/70 (73:17). 2. RB Leipzig 29/61 (55:30). 3. Hoffenheim 30/55 (57:32). 4. Borussia Dortmund 29/53 (62:33). 5. Hertha Berlin 30/46 (38:35). 6. Werder Bremen 30/42 (50:51). 7. SC Freiburg 29/41 (36:51). 8. 1. FC Köln 30/41 (43:37). 9. Eintracht Frankfurt 30/41 (32:34). 10. Borussia Mönchengladbach 29/39 (37:41). 11. Schalke 04 29/37 (38:34). 12. Bayer Leverkusen 29/36 (42:44). 13. Mainz 05 30/33 (39:49). 14. Wolfsburg 30/33 (30:43). 15. Hamburger SV 30/33 (30:55). 16. Augsburg 30/32 (29:49). 17. Ingolstadt 30/28 (33:54). 18. Darmstadt 30/21 (23:58).

(SDA)