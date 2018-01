US-Senator Flake nennt Trump Lügner

Er ist ein Lügner und schadet der Demokratie und dem Ansehen der USA - Präsident Trump. Was viele denken, sagte erstmals ein Senator der Republikanischen Partei, jener Trumps, Jeff Flake aus Arizona vor den Parlamentariern (Trump in einer Aufnahme vom 16. Januar im Weissen Haus in Washington). © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI