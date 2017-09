In fünf Gebäuden in Mexiko suchen Rettungskräfte weiter nach Verschütteten. © Keystone/EPA/Ulises Ruiz Basurto

Fast eine Woche nach dem starken Erdbeben suchen Rettungskräfte in Mexiko-Stadt noch immer nach Verschütteten. In fünf Gebäuden werden die Bergungsarbeiten fortgesetzt, wie Bürgermeister Miguel Ángel Mancera am Montag im Fernsehsender Televisa sagte.