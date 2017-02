Rickie Fowler kehrt zum Siegen zurück

Bis jetzt hat er die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllen können. Vermisst wird vor allem ein Triumph an einem Majorturnier.

Zuletzt hatte Fowler besonders dann Mühe, wenn er als Leader in die Schlussrunde eines regulären Turniers des amerikanischen Circuits stieg. Viermal in Folge liess er sich am letzten Wettkampftag überflügeln, weil er selber jeweils nicht gut spielte.

Fowler wurde vor einigen Jahren ausserhalb der Golfkreise in der Öffentlichkeit bekannt, als er zusammen mit den befreundeten Golfprofis Ben Crane, Hunter Mahan und Bubba Watson (zweifacher US-Masters-Sieger) ein witziges Musik-Video mit dem Titel «Oh Oh Oh» aufnahm. Auf YouTube wurde es bis heute fast acht Millionen Mal angeschaut.

