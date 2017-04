Roger Federer ist genervt von Bill Gates

Leider ist dieser Grund ein bisschen weniger spektakulär als die Personen, die im Facebook-Video zu sehen sind. Bill Gates hockt in einem grünen Sessel alleine im Publikum, ruft Roger Federer immer wieder zu. Dieser antwortet genervt: «Ruhe bitte! Ich arbeite hier.»

Am Schluss sagt Bill Gates: «Hey Roger, ich weiss nicht, wieso hier nicht mehr Leute sind. Aber wenn du nach Seattle kommst, füllen wir die Arena.» Worauf der Schweizer antwortet: «Das ist grossartig! Wir sehen uns in Seattle!»



Das Video ist eine Vorschau für das vierte «Match for Africa» vom 29. April in Seattle. Roger Federer spielt gegen den Amerikaner John Isner. Ausserdem gibt es noch ein Doppel, in dem Federer an der Seite von seinem «Superfan» Bill Gates gegen Isner und einen noch Unbekannten spielen wird.

Auch in der Schweiz gibt es ein «Match for Africa». Am 10. April spielt Roger Federer für einen guten Zweck gegen Andy Murray. Das Geld kommt vollumfänglich in die «Roger Federer Foundation» für Kinder in Afrika.

(abl)