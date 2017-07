Rollerfahrerin verletzt – Autofahrer fährt weiter

Die 17-jährige Rollerfahrerin war gegen 19 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Richtung Hilarius-Kreisel unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte sie ein Auto, das auf der Amlikonerstrasse von der Unterführung her ebenfalls in Richtung Kreisel fuhr und vor dem Kreisel vollständig anhielt. Daraufhin wollte die Rollerfahrerin in den Kreisel einfahren. Weil das Auto ebenfalls losfuhr, musste die 17-Jährige eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Rollerfahrerin fuhr nach Hause und musste im Anschluss durch ihre Eltern ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von wenigen hundert Franken.

Gemäss den Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau handelt es sich beim gesuchten Fahrzeug um ein schwarzes Auto, das von einem zirka 20 bis 25 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Autolenker oder PZeugen werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 071 221 45 00 zu melden.

(red./KapoTG)