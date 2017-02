Royal Bank of Scotland mit neuntem Verlustjahr in Folge

Neun Mal Verlust in Folge: Die RBS hat umgerechnet mehr als 8 Milliarden Franken Verlust gemacht. (Archiv) © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Die verstaatlichte Royal Bank of Scotland (RBS) hat im vergangenen Jahr erneut Milliarden verloren. Mit einem Minus von knapp 7 Milliarden Pfund (rund 8,8 Milliarden Franken) war 2016 das neunte Verlustjahr in Folge, wie das Institut am Freitag in London mitteilte.