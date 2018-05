Royale Hochzeit: So bist du dabei

Megan Markle und Prinz Harry stehen kurz vor der Trauung. Am 19. Mai 2018 schliessen der Prinz und die US-Schauspielerin in der St.-George’s-Kapelle auf dem Schloss Windsor den heiligen Bund der Ehe. Die beiden versetzen damit London, England und vermutlich die ganze Welt in Hochzeitsfieber.

Das ist der Zeitplan

Am Samstag können Fans erst mal die Ankunft der geladenen Gäste verfolgen, die zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr via Kutsche zur Kapelle gebracht werden. Ab zirka 11.20 Uhr sollen dann die Mitglieder der royalen Familie die Kapelle betreten. Dann sollen der Bräutigam und sein Bruder eintreffen – vermutlich zu Fuss. Zuletzt sollen die Braut und ihre Mutter folgen. Megan Markle wird dann von einigen der Blumenkinder empfangen, zu denen vermutlich auch Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) zählen werden.

Die Zeremonie wird voraussichtlich eine gute Stunde dauern. Das frisch verheiratete Paar wird sich dann auf einer rund 25-minütigen Prozession zeigen. Um weiter zu feiern, geht es für die Hochzeitsgesellschaft dann nach Frogmore House (ein Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor).

So kannst du dabei sein

Wem Zeit und Geld fehlen, um persönlich nach London zu reisen, der hat dennoch die Chance, die Hochzeit live zu verfolgen. «G&G Royal» überträgt das gesellschaftliche Grossereignis ab 11.00 Uhr live auf SRF 1. Auch RTL und n-tv werden die Hochzeit übertragen. Für RTL berichten Frauke Ludowig und Designer Guido Maria Kretschmer von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr live aus London. n-tv überträgt das Grossereignis von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr Uhr live.

Ausnahmezustand in London

Wer doch nach London geht, wird dort auf viel Aufregung stossen. Die Polizei rechnet damit, dass 100’000 Menschen wegen der Hochzeit nach Windsor reisen. Die Besucher müssen sich auf Taschenkontrollen einstellen, auch Strassensperren zählen zu den umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen für die Hochzeit. Die Hochzeit wird auf Grossleinwände übertragen, es gibt Live-Musik und Stände mit Essen und Getränken. Pubs und Bars dürfen zwei Stunden länger als sonst geöffnet haben.

Kostenpunkt

Die Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle dürfte nicht nur eines der grössten Ereignisse in der Geschichte der Royals werden, sondern auch eines der teuersten. Die Royals zahlen für Musik, Blumen, Dekoration sowie Essen und Getränke umgerechnet rund zwei Millionen Franken.

Der Palast hat bereits bekannt geben, wer die Hochzeitstorte anfertigt. Claire Ptak, eine US-Konditorin, die in London die Violet Bakery betreibt, plant eine Zitronen-Holunderblüten-Torte mit Buttercreme, die mit echten Blumen verziert werden soll. Die St.George’s Chapel wird mit Wildblumen von Londoner Wiesen und Pflanzen aus dem grossen Park in Windsor geschmückt. Dazu kommen weisse Rosen, Pfingstrosen und Fingerhut.

Wer führt die Braut zum Altar?

Die beiden grössten Geheimnisse bleiben wohl Meghan Markles Hochzeitskleid und die Frage, ob ihr Vater zur Hochzeit kommt oder nicht. Erst kündigte er an, nicht zur Hochzeit zu kommen, da er seine Tochter und die royale Familie nicht in Verlegenheit bringen wolle. Er reagierte damit auf Vorwürfe, er habe gegen Geld gestellte Paparazzi-Fotos von sich machen lassen. Anschliessend änderte er seine Meinung, er wolle nun doch kommen, falls es seine Gesundheit zulassen. Thomas Markle erlitt offenbar vor einigen Tagen einen Herzinfarkt. Derzeit sieht es nicht danach aus, als könnte er dabei sein.

Wer Meghan Markle zum Altar führt und welches Kleid sie dabei trägt, wird sich spätestens am Samstag zeigen. Dann, wenn wieder ein grosses Stück royale Geschichte geschrieben wird.

(kov)