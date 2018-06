Rückkehr von DiDomenico perfekt

Nach drei Jahren bei den Langnauern wagte DiDomenico 2017 den Sprung zu den Ottawa Senators in die NHL (6 Tore, 4 Assists in 27 Spielen). Der 1,80 Meter grosse Stürmer konnte sich jedoch nicht durchsetzen und spielte deshalb zuletzt in der AHL. Bei den Rockford IceHogs war er Playoff-Topskorer. Di Domenico scheiterte mit dem Team erst in den Playoff-Halbfinals.

DiDomenico ist bei den SCL Tigers nach Mikael Johansson, Eero Elo, Harri Pesonen und Aaron Gagnon der fünfte ausländische Stürmer.

In der Saison 2014/15 hatte Di Domenico grossen Anteil am Wiederaufstieg der Tigers in die National League – er war mit zwei Toren und sieben Assists der produktivste Spieler in der Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

(SDA)