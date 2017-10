Ruhiges Wochenende trotz Grossandrang

Die Polizei musste hauptsächlich wegen kleinerer Auseinandersetzungen, Tätlichkeiten oder alkoholisierter Personen intervenieren, sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, am Montagmorgen. Alles in allem sei das erste Olma- und Herbstmarkt-Wochenende aber ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. «Obwohl wegen des schönen Herbstwetters sehr viele Leute unterwegs waren, musste die Polizei gemessen an der Besuchermenge nicht öfter einschreiten, als in anderen Jahren», erklärt Widmer. Alleine am Olma-Umzug nahmen rund 30’000 Zuschauer teil.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurde das Polizeiaufgebot nochmals verstärkt. Die erhöhte Polizeipräsenz habe sich bewährt, sagt Widmer. Der Polizei gelinge es, auf dem Gelände Präsenz zu markieren und auf den einen oder anderen mache es bestimmt Eindruck, wenn Polizisten vor Ort seien. «Wie letztes Jahr tragen unsere Leute orange Westen, damit uns die Besucher leicht erkennen und ansprechen können, wenn etwas ist.»

(stm)