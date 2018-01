Das Krokodil befand sich beim Eintreffen der Behörden in einem Pool aus Beton im Keller des Hauses. © KEYSTONE/AP Russian Interior Ministry

Bei einer Hausdurchsuchung in der Nähe von St. Petersburg hat die russische Polizei zufällig ein Krokodil in einem Keller gefunden. Die Einsatzkräfte wollten eigentlich im Haus eines Verdächtigen Waffen sicherstellen, wie lokale Medien am Samstag berichteten.