Russland startet mit Sieg in Confederations Cup

Die Sbornaja feiert zum Auftakt des Confederations Cup einen ungefährdeten Sieg über Neuseeland © KEYSTONE/AP/DMITRI LOVETSKY

Gastgeber Russland startet mit einem Sieg in den Confederations Cup. In St. Petersburg bezwingt der WM-Ausrichter von 2018 im Eröffnungsspiel in der Gruppe A das harmlose Neuseeland 2:0.Werbung für hochstehenden Fussball war die erste Partie des WM-Vorbereitungsturniers nicht.