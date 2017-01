Ryf startet mit Sieg in die Saison

Auftakt nach Mass für Daniela Ryf: Die zweifache Ironman-Weltmeisterin feiert beim Ironman 70.3 in Dubai ihren dritten Sieg in Folge © KEYSTONE/SIGGI BUCHER

Der Triathletin Daniela Ryf startet optimal in die neue Saison. Die 29-jährige Solothurnerin gewinnt das Auftaktrennen zur Triple Crown in Dubai. Für Ryf war es bereits der dritte Sieg in Folge in der arabischen Metropole am persischen Golf.