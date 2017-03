Sänger Ed Sheeran hat Gastrolle in «Game of Thrones»

Ed Sheeran gibt es jetzt auch auf der Leinwand: Der Sänger ergatterte eine Gastrolle bei der Serie "Game of Thrones". (Archivbild) © KEYSTONE/AP PA/CHRIS RADBURN

Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen ungewöhnlichen Auftritt. Der Sänger werde in einer Gastrolle in der US-Fantasy-Serie «Game of Thrones» zu sehen sein, teilten die verantwortlichen TV-Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss am Sonntag mit.