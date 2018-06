Mohamed Salah kommt nicht von Beginn weg zum Einsatz © KEYSTONE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Ohne Mohamed Salah und Essam El-Hadary geht Ägypten heute um 14.00 Uhr in das erste WM-Gruppenspiel gegen Uruguay. Noch am Vortag hatte sich Trainer Hector Cuper zuversichtlich gezeigt, dass Salah an seinem 26. Geburtstag spielen könnte.