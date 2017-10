Timo Meier von den San Jose Sharks konnte gegen die New York Rangers nicht mittun. © Keystone/AP/Marcio Jose Sanchez

Nach vier Partien ohne Skorerpunkt ist Timo Meier in der NHL als Überzähliger auf die Tribüne verwiesen worden. Ohne den Ostschweizer gewinnen die San Jose Sharks in New York gegen die Rangers 4:1.