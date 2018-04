Sarah hat sich neu erfunden

YES I DID IT 💪🏻 Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich das trauen würde 🙈 für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist es der Anfang eines neuen Kapitels… ich habe in der letzen Zeit so viel Kraft getankt und bin so stark wie noch nie ! Das ist erst der Anfang … ein Schnitt in ein neues Leben als starke Frau , starke Mama ! Viel wird sich verändern und ich werde euch bei allem mit dabei haben 😘 Ich danke euch das ihr mir immer wieder Kraft gegeben habt ❤️ auch in schwierigen Zeiten .. 🙏🏽

A post shared by Sarah lombardi (@sarellax3) on Apr 10, 2018 at 1:29pm PDT