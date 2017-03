Sarka Strachova hat genug vom Skirennsport © KEYSTONE/AP/PIER MARCO TACCA

Die tschechische Slalom-Spezialistin Sarka Strachova, die Weltmeisterin von 2007, beendet ihre Karriere. Neben der Goldmedaille gewann die 32-Jährige drei weitere Medaillen an Weltmeisterschaften. 2010 holte sie zudem Bronze an den Olympischen Spielen in Vancouver.