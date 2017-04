Sattelschlepper fährt in Tobel

Der Chauffeur des Sattelschleppers verletzte sich schwer © Kantonspolizei St.Gallen

Am Mittwochvormittag ist ein Sattelmotorfahrzeug in Mühlrüti von der Murgstrasse abgekommen und in ein Bachtobel gefahren. Der 61-jährige Chauffeur verletzte sich dabei schwer. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme musste die Strasse komplett gesperrt werden.