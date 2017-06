Saudische Sicherheitskräfte verhindern Anschlag in Mekka

Saudische Sicherheitskräfte haben in der Nähe des heiligen Ortes Mekka einen grösseren Anschlag vereitelt - allerdings sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. © KEYSTONE/EPA/STR

Die Behörden in Saudi-Arabien haben einen Selbstmordattentäter gestellt, der einen Anschlag in Mekka geplant haben soll. Der Angreifer wollte die Grosse Moschee in die Luft sprengen, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.