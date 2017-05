Fabienne Schlumpf schafft die WM-Limite über 3000 m Steeple © KEYSTONE/URS FLUEELER

Fabienne Schlumpf nutzt gleich im ersten Rennen der Freiluftsaison die Chance, die WM-Limite zu knacken.Sie gewann in Uster bei den Schweizer Meisterschaften das Rennen über 3000 m Steeple in 9:40,36 Minuten und unterbot die Limite für die Titelkämpfe in London vom 5. bis 13.