Schmeichelhafter Punktgewinn

Später Jubel: Gelmi trifft per Kopf zum Ausgleich. © (KEYSTONE/Sebastian Schneider)

Dank Roy Gelmis Kopfballtor nach 86 Minuten bleiben die St.Galler unter Contini in ihrer Heimstätte ungeschlagen. Er erzielte den St.Galler-Ausgleich, nachdem Ricardo die Gäste nach 64 Minuten in Führung brachte. Durch zwei identische Tore trennen sich St.Gallen und Sion in einer ereignisarmen Partie 1:1 Unentschieden. Hier geht’s zu den Spielernoten.