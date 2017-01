Schmuggler mit Fleisch und Alkohol in Basel erwischt

Schweizer Grenzwächter fanden in Basel in zwei Autos über 110 Kilogramm geschmuggeltes Fleisch und 28 Liter Alkohol aus Portugal. © zvg/Grenzwache Basel

Schweizer Grenzwächtern sind auf einer Nebenstrasse in Basel Schmuggler in Netz gegangen. Die beiden Portugiesen und ihre Begleiterin wollten mit zwei Fahrzeugen 113 Kilogramm Fleischwaren und 28,5 Liter Alkohol von Frankreich her in die Schweiz schmuggeln.