Bewohner Mogadischus suchen nach einem verheerenden Selbstmordattentat in der somalischen Hauptstadt nach Überlebenden. © Keystone/AP/Farah Abdi Warsameh

Die Zahl der Todesopfer des schwersten Anschlags der jüngeren Geschichte in Somalia ist auf mindestens 231 gestiegen. Das bestätigten Polizeikreise sowie Vertreter mehrerer Spitäler in Somalia am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa. Andere Quellen sprechen von einer geringeren Anzahl Todesopfer.