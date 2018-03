Das Thurgau als Autofabrikant

Zwei Martini-Autos auf dem Bleicheareal in Frauenfeld, um 1905 (Fotosammlung Hansulrich Guhl, Frauenfeld). Das Bild gehört zur Ausstellung "Schreck und Schraube. Weltindustrie im Thurgau" des Historischen Museums Thurgau. © Historisches Museum Thurgau

Der Landwirtschaftskanton Thurgau gilt als «Mostindien». In früheren Jahrhunderten wurden aber auch Autos und Lastwagen gebaut – etwa bei Martini in Frauenfeld oder Saurer in Arbon. Daran erinnert die Ausstellung «Schreck und Schraube. Weltindustrie im Thurgau».