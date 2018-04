Streiks an High Schools gegen Waffengewalt

«Genug ist genug» - das Motto der rund 2500 Veranstaltungen in den USA gegen Waffengewalt. (Archiv) © Keystone/AP/David Zalubowski

An vielen High Schools in den USA haben Schülerinnern und Schüler am Freitag einen ganztägigen Streik begangen. Damit protestierten sie gegen Waffengewalt und für härtere Gesetze.