Schwangere Serena Williams plant Comeback 2018

Serena Williams freut sich auf ihr erstes Kind © KEYSTONE/EPA/MADE NAGI

US-Tennis-Star Serena Williams bestätigt ihre Schwangerschaft. Die 35-Jährige will ihre Karriere 2018 fortsetzen.«Mit grosser Freude kann ich bestätigen, dass Serena in diesem Herbst ein Baby erwartet», sagte ihre Sprecherin Kelly Bush Novak in der Nacht zum Donnerstag.