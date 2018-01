Schwartzman forderte Nadal fast vier Stunden

Rafael Nadal hatte im Achtelfinal gegen Diego Schwartzman hart zu kämpfen und kassierte seinen ersten Satzverlust im Turnier © KEYSTONE/EPA AAP/DEAN LEWINS

Rafael Nadal kassiert am Australian Open in Melbourne seinen ersten Satzverlust des Turniers. Der Spanier ringt nach einem zähen Kampf den Argentinier Diego Schwartzman in vier Sätzen nieder.