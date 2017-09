Das Schweizer Davis-Cup-Team (im Bild Captain Severin Lüthi) ist für den kommenden Wettbewerb als Nummer 5 gesetzt © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Das Schweizer Davis-Cup-Team wird für den nächstjährigen Wettbewerb in der Weltgruppe als Nummer 5 eingestuft.Die Equipe von Coach Severin Lüthi wird so in der 1. Runde nicht auf eine andere gesetzte Nation treffen.