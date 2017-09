Das Team von Patrick Fischer tritt am Donnerstag, 15. Februar, in Kwandong gegen die kanadische Auswahl an. Das zweite und dritte Spiel der Gruppe A gegen Gastgeber Südkorea (17. Februar) und Tschechien (18. Februar) bestreiten die Schweizer in Gangneung.

Alle zwölf Teams qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Die Sieger der drei Gruppen sowie der beste Gruppenzweite stehen direkt in den Viertelfinals, die restlichen Teams bestreiten die Achtelfinals.

(SDA)