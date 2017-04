Schweiz an Fedcup in Bestbesetzung

Fedcup-Teamcaptain Heinz Günthardt kann im Halbfinal in Weissrussland im Schweizer Team auf seine Bestbesetzung zählen © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Die Schweiz bestreitet am 22./23. April den Fedcup-Halbfinal in Weissrussland in Bestbesetzung. Bei den Weissrussen fehlt dagegen die frühere Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka (Babypause).