Schweizer essen weiterhin gerne Käse

Der Konsum von Hartkäse von Schweizerinnen und Schweizern ist stabil. Von den Sorten essen sie am liebsten die traditionellen. (Symbolbild) © Keystone/Gaëtan Bally

In der Schweiz sind 2017 pro Kopf 21,32 Kilogramm Käse verzehrt worden. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung sind das 182’000 Tonnen Käse und Quark. Der Anteil an importiertem Käse ist in den letzten zehn Jahren jedoch auf einen Drittel angestiegen.