Schweizer Filmpremiere in New York

Astronaut Charlie Duke mit seiner Familie und Filmregisseur Rob Lewis vor dem berühmten Foto des Bildes der Duke-Familie, das der Amerikaner auf dem Mond zurückliess. Die Geschichte steht im Fokus des Films “Lunar Tribute” des Schweizer Flimmers Lewis. © Keystone

1972 hinterlegte Astronaut Charlie Duke auf dem Mond ein Foto seiner Familie. Der Schweizer Film «Lunar Tribute» über diese Mondreise feierte am Freitag in New York Premiere – im Beisein der ganzen Familie Duke.