Schweizer Kandidatur für Handball-EM 2024 gescheitert

Eine Handball-EM in der Schweiz wird es weder 2022 noch 2024 geben © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

In der Schweiz gibt es in absehbarer Zeit keine Handball-EM. Die gemeinsam mit Dänemark eingereichte Kandidatur scheitert am EHF-Kongress in Glasgow. Zum zweiten Mal nach 2006 sollte eine Handball-Europameisterschaft in der Schweiz stattfinden. Daraus wird nun zumindest vorerst nichts.